Acquisti su Saipem dopo intesa per produzione idrogeno verde in Italia

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Saipem, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,59%, collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa la vigilia di un memorandum of understanding tra Saipem e Alboran Hydrogen per la costruzione di cinque impianti di produzione di idrogeno verde attraverso il processo di elettrolisi. La tendenza ad una settimana della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Il quadro di medio periodo di Saipem ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido ...

Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,75%. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Saipem, che mostra un incremento dell'1,93%...

Borsa Milano parte negativa dopo Powell, bene Italmobiliare, giù Brembo e Nexi Avvio in rosso a Piazza Affari sulla scia della chiusura negativa di Wall Street ieri dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell che hanno deluso gli investitori perché si aspettavan ...

