L'influencer Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello Vipm il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti. Dopo una... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021)è il trionfatore della quinta edizione delVipm il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti. Dopo una...

gildazorzy : RT @tutticomemily: Tommaso influencer tarocco che non fa una storia manco pagato, sono: nera #tzvip - BenedP : RT @tutticomemily: Tommaso influencer tarocco che non fa una storia manco pagato, sono: nera #tzvip - R3m0daC3s3nat1c : RT @tutticomemily: Tommaso influencer tarocco che non fa una storia manco pagato, sono: nera #tzvip - tutticomemily : Tommaso influencer tarocco che non fa una storia manco pagato, sono: nera #tzvip - destructibless : Tommaso ma che influencer sei che non pubblichi storie -