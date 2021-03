Lady Gaga, il dog-sitter racconta il rapimento: «Mi ha salvato uno dei cani». Lasciato in una pozza di sangue (Di martedì 2 marzo 2021) «È stata una chiamata molto ravvicinata con la morte». Sono queste le parole di Ryan Fischer, il dog sitter di Lady Gaga aggredito durante il rapimento dei cani della... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) «È stata una chiamata molto ravvicinata con la morte». Sono queste le parole di Ryan Fischer, il dogdiaggredito durante ildeidella...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Lady Gaga? Mi piacerebbe molto e so che è molto impegnata col film. Tutto può succedere' #Sanremo2021 - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - yleniaindenial : Dato che si aprono gofundme a cazzo di cane una per raccogliere i 400k per avere Lady Gaga sul palco dell'Ariston no? - xdanvrsrule : RT @paulmonite: Invitare Lady Gaga a Sanremo costa 100k euro in meno del riscatto dei suoi cani -