Roma, volante polizia insegue rapinatori e si scontra con un'altra auto: morta ragazza rom (Di lunedì 1 marzo 2021) Una ragazza è morta a Roma, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale tra l'auto sulla quale... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 marzo 2021) Una, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale tra l'sulla quale...

tamistars : Roma, ragazza di 14 anni in auto con i genitori perde la vita in scontro con volante polizia - Rai News - rep_roma : Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni… - rep_roma : Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni… - rep_roma : Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni… - PoliteKosmo : RT @Joe911S: Titolo scoop ? Volante della polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'altra auto: morta 14enne, cinque feriti https… -