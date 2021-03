Liverpool una vittoria speciale, Curtis Jones dedica il gol ad Alisson e al compianto padre (Di lunedì 1 marzo 2021) Una vittoria per ripartire a macinare punti preziosi nel campionato. Il Liverpool vince contro lo Sheffield per 0-2 e conquista un successo fondamentale per il percorso in Premier League. Tre punti con un doppio significato visto il lutto che ha colpito la squadra Reds ed in particolare il portiere Alisson che in settimana ha dovuto fare i conti con la tragica morte di suo padre. Curtis Jones, centrocampista del club inglese, autore della rete con la quale il Liverpool ha aperto le marcature, ha voluto dedicare il suo gol proprio all'amico e compagno di squadra che dovrà superare questo brutto momento.Liverpool, la dedica di Curtis Jonescaption id="attachment 1101267" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Unaper ripartire a macinare punti preziosi nel campionato. Ilvince contro lo Sheffield per 0-2 e conquista un successo fondamentale per il percorso in Premier League. Tre punti con un doppio significato visto il lutto che ha colpito la squadra Reds ed in particolare il portiereche in settimana ha dovuto fare i conti con la tragica morte di suo, centrocampista del club inglese, autore della rete con la quale ilha aperto le marcature, ha volutore il suo gol proprio all'amico e compagno di squadra che dovrà superare questo brutto momento., ladicaption id="attachment 1101267" align="alignnone" ...

