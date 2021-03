Covid: Meloni, ‘bene Draghi che ha rimosso Arcuri’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Bene ha fatto il presidentea rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente”. Così Giorgia, leader di Fdi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

