Salto con gli sci, gara a squadre miste Mondiali Oberstdorf 2021. Lotta aperta per il titolo iridato (Di domenica 28 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio 2021 verrà conferito il V titolo iridato a squadre miste nella storia del Salto con gli sci. Come d’abitudine questa competizione, inserita nel programma dei Mondiali a partire dall’edizione 2013, andrà in scena su trampolino piccolo. Peraltro non va dimenticato come la gara è prossima ad assumere dignità olimpica, in quanto il prossimo anno assegnerà anche medaglie a Cinque cerchi. Sinora solamente due nazioni sono riuscite a laurearsi campionesse del mondo della prova a squadre miste. Dopo il titolo inaugurale, andato al Giappone (2013), è cominciata l’egemonia della Germania, che ha trionfato nelle tre successive edizioni (2015, 2017, 2019). I tedeschi godono quindi di una ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Domenica 28 febbraioverrà conferito il Vnella storia delcon gli sci. Come d’abitudine questa competizione, inserita nel programma deia partire dall’edizione 2013, andrà in scena su trampolino piccolo. Peraltro non va dimenticato come laè prossima ad assumere dignità olimpica, in quanto il prossimo anno assegnerà anche medaglie a Cinque cerchi. Sinora solamente due nazioni sono riuscite a laurearsi campionesse del mondo della prova a. Dopo ilinaugurale, andato al Giappone (2013), è cominciata l’egemonia della Germania, che ha trionfato nelle tre successive edizioni (2015, 2017, 2019). I tedeschi godono quindi di una ...

