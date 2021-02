I numeri dell’emergenza coronavirus, il punto della settimana (Di domenica 28 febbraio 2021) coronavirus, l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio. Ritorna a crescere la curva. ROMA – coronavirus, l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio. Dopo settimane di stabilità, la curva in Italia è ritornata a salire e iniziano a vedersi i primi segnali della terza ondata. Nell’ultima settimana di febbraio i numeri sono stati molto negativi con tutti gli indici che hanno segnato un rialzo rispetto a sette giorni fa. L’unico dato positivo è rappresentato dai decessi che, dopo diversi mesi sono scesi sotto quota 2.000. coronavirus, l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio Aumentati i contagi in Italia nell’ultima settimana. Dopo un lungo periodo sotto quota 100mila, i nuovi casi dal 22 al 28 febbraio sono stati 116.124 (quasi 30mila in più ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021), l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio. Ritorna a crescere la curva. ROMA –, l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio. Dopo settimane di stabilità, la curva in Italia è ritornata a salire e iniziano a vedersi i primi segnaliterza ondata. Nell’ultimadi febbraio isono stati molto negativi con tutti gli indici che hanno segnato un rialzo rispetto a sette giorni fa. L’unico dato positivo è rappresentato dai decessi che, dopo diversi mesi sono scesi sotto quota 2.000., l’andamento dell’epidemia dal 22 al 28 febbraio Aumentati i contagi in Italia nell’ultima. Dopo un lungo periodo sotto quota 100mila, i nuovi casi dal 22 al 28 febbraio sono stati 116.124 (quasi 30mila in più ...

news_mondo_h24 : I numeri dell’emergenza coronavirus, il punto della settimana - TirrenoLivorno : ?? L'EMERGENZA. A dirlo sono i numeri: 379 casi negli ultimi 14 giorni, meglio di Pisa, Lucca e Massa. Il dato in ra… - lucia_pal : @Brasviz1 @MaurizioDG_tale In un governo d'emergenza, devi per forza avere l'aiuto dell'opposizione. Altrimenti i n… - orizzontescuola : Sos Precari, tutti i numeri dell’emergenza e come Bianchi vuole risolverla [VIDEO] - daBitonto : #femminicidio 'I Nodetti' per liberare la voglia di riscatto. Un regalo dell'8 marzo per sostenere l'associazione… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri dell’emergenza Reti di emergenza LTE Rapporto di mercato di fornitori chiave, tipi, potenziali applicazioni, crescita futura e prospettive per il 2030 - Genovagay Genova Gay