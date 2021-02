Verona | caso covid Stasera match con Juve

(Di sabato 27 febbraio 2021) Undinela poche ore dalla sfida con lantus, in programmaper la 24esima giornata della Serie A. “– HellasFC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”, rende noto il club scaligero. Il comunicato non specifica che ilriguardi un giocatore, un membro dello staff tecnico o un’altra figura. Il protocollo prevede la creazione di una ‘bolla’ fino al, in programma alle 20.45. Funweek.

