Fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa, in Serie A il 36% di sconfitte: grazie Gattuso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il rendiconto della gestione del Napoli di Gattuso. SuperCoppa Italiana: persa; Coppa Italia: eliminati nettamente in semifinale dall'Atalanta dopo aver eliminato (soffrendo) una squadra di B e le riserve dello Spezia; Europa League: eliminati ai sedicesimi (finora, nell'era De Laurentiis, solo due volte con Benitez e una con Ancelotti il Napoli è riuscito a superare lo "scoglio insormontabile" dei sedicesimi di finale di Europa League) da una squadra spagnola di seconda/terza fascia, alla sua prima esperienza in Europa, nona in campionato con una delle peggiori difese e anch'essa falcidiata dalle assenze e dagli infortuni; Campionato: settimo posto a quattro punti dalla quarta e tre dalle due quinte con ben 8 sconfitte in 22 gare disputate (il 36,36%).

