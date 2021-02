"Cambio di programma" Mediaset. Isola dei famosi, una doccia gelata per Ilary Blasi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Slitta ancora L'Isola dei famosi. Il programma di Canale 5 sarebbe dovuto partire l'8 marzo, una settimana dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma così non pare essere. Secondo Blogo, la nuova data di inizio è lunedì 15 marzo, insomma il prossimo. Un modo - è la tesi di Blogo - per prendersi una piccola pausa. Tra gli opinionisti spuntano i nomi di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La conferma è arrivata da Verissimo che, in un post diffuso dagli account ufficiali della trasmissione di Silvia Toffanin, ha annunciato che le due cantanti vestiranno questo nuovo ruolo che le vedrà attente spettatrici delle dinamiche che nasceranno tra i naufraghi. Prime indiscrezioni anche sui naufraghi. Sono stati ufficializzati Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Con loro la conduttrice Elisa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Slitta ancora L'dei. Ildi Canale 5 sarebbe dovuto partire l'8 marzo, una settimana dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma così non pare essere. Secondo Blogo, la nuova data di inizio è lunedì 15 marzo, insomma il prossimo. Un modo - è la tesi di Blogo - per prendersi una piccola pausa. Tra gli opinionisti spuntano i nomi di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La conferma è arrivata da Verissimo che, in un post diffuso dagli account ufficiali della trasmissione di Silvia Toffanin, ha annunciato che le due cantanti vestiranno questo nuovo ruolo che le vedrà attente spettatrici delle dinamiche che nasceranno tra i naufraghi. Prime indiscrezioni anche sui naufraghi. Sono stati ufficializzati Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Con loro la conduttrice Elisa ...

