A Berlino gli alunni potranno ripetere un anno di scuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sta facendo discutere l'iniziativa decisa dalla città di Berlino di permettere agli studenti che lo vorranno di ripetere l'anno scolastico in corso. Lo riportano i principali media della capitale, l'emittente Rbb e Tagesspiegel. Questa possibilità riguarda gli allievi della scuola primaria fino alla decima classe, equivalente al nostro secondo liceo. Nel caso i ragazzi vogliano ripetere l'anno, i genitori dovranno fare domanda ai rispettivi dirigenti scolastici. L'indicazione sta suscitando scontento per il caos organizzativo che potrebbe comportare soprattutto tra i dirigenti scolastici. Gli studenti della capitale hanno smesso di andare a scuola del tutto a metà dicembre, facendo una didattica a distanza molto ...

