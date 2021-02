Sunless Sea è il gioco gratis della settimana su Epic Games Store: svelato anche il successivo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Epic Games Store, puntuale come ogni settimana, ha rilasciato un nuovo gioco gratuito, Sunless Sea, anticipando anche l'annuncio sul successivo, Wargame: Red Dragon. Sunless Sea, originariamente uscito nel 2015 grazie a Failbetter Games, è "un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente", ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London: resterà disponibile gratuitamente da oggi fino al 4 di marzo, quando verrà sostituito da Wargame: Red Dragon. Wargame: Red Dragon è un gioco di strategia in tempo reale ambientato durante un conflitto su larga scala tra forze occidentali e forze del blocco sovietico, nel 1991, all'interno dell'area asiatica. Il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021), puntuale come ogni, ha rilasciato un nuovogratuito,Sea, anticipandol'annuncio sul, Wargame: Red Dragon.Sea, originariamente uscito nel 2015 grazie a Failbetter, è "undi scoperta, solitudine e morte frequente", ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London: resterà disponibile gratuitamente da oggi fino al 4 di marzo, quando verrà sostituito da Wargame: Red Dragon. Wargame: Red Dragon è undi strategia in tempo reale ambientato durante un conflitto su larga scala tra forze occidentali e forze del blocco sovietico, nel 1991, all'interno dell'area asiatica. Il ...

