Nuovo Dpcm Draghi, attesa la bozza: ecco cosa si sa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo Dpcm: il momento della verità sta per arrivare. È attesa per venerdì 26 febbraio la bozza da cui si dovrebbero definire i dettagli della strategia di contenimento che sarà messa in atto a partire dal 6 marzo dal governo presieduto da Mario Draghi. Trova quindi riscontro la volontà del Nuovo esecutivo di comunicare tempestivamente a cittadini e attività quelle che possono essere le misure di contenimento. Nuovo Dpcm: arriva oltre Pasqua, da quando sarà in vigore Il Nuovo Dpcm del governo presieduto da Mario Draghi sarà in vigore dal 6 marzo, poiché l'ultimo messo in atto dall'esecutivo di Giuseppe Conte ha come limite quello del 5. A annunciare la data di scadenza del prossimo ...

