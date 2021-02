Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici: arresti a Reggio Calabria (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un blitz della squadra mobile di Reggio Calabria ha portato questa mattina all'arresto di 5 esponenti della cosca De Stefano di Archi, tra cui il boss Paolo Rosario De Stefano. Le indagini coordinate ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un blitz della squadra mobile diha portato questa mattina all'arresto di 5 esponenti della cosca De Stefano di Archi, tra cui il boss Paolo Rosario De Stefano. Le indagini coordinate ...

ilcirotano : Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici, arresti a Reggio Calabria - - OperaFisista : Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici, arresti a Reggio Calabria - carloranier : Reggio Calabria, 5 arresti nella cosca De Stefano per estorsioni sugli appalti dei lavori pubblici - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici, arresti a Reggio Calabria - Notiziedi_it : Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici, arresti a Reggio Calabria -