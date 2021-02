**Ferlinghetti: pellegrinaggio fan a S.Francisco fan alla City Lights, memoriale di fiori** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Los Angeles, 24 feb. - (Adnkronos) - San Francisco onora il suo eroe letterario con l'omaggio di tanti cittadini: un memoriale di fiori si è accumulato spontaneamente fuori dalla porta di City Lights Books per commemorare la morte, avvenuta lunedì scorso all'età di 101 anni, del suo fondatore Lawrence Ferlinghetti, il libraio-editore, poeta e scrittore ultima icona della Beat Generation. Dopo che il figlio Lorenzo (così chiamato in onore delle radici italiane della sua famiglia, il padre Carlo era originario di Chiari in provincia di Brescia) ha diffuso la notizia della scomparsa, un tam tam sui social ha dato vita ad una veglia in onore di Ferlinghetti nell'adiacente Jack Kerouac Alley, una strada laterale che separa la libreria - attrazione turistica e punto di riferimento ufficiale della città ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Los Angeles, 24 feb. - (Adnkronos) - Sanonora il suo eroe letterario con l'omaggio di tanti cittadini: undi fiori si è accumulato spontaneamente fuori dporta diBooks per commemorare la morte, avvenuta lunedì scorso all'età di 101 anni, del suo fondatore Lawrence Ferlinghetti, il libraio-editore, poeta e scrittore ultima icona della Beat Generation. Dopo che il figlio Lorenzo (così chiamato in onore delle radici italiane della sua famiglia, il padre Carlo era originario di Chiari in provincia di Brescia) ha diffuso la notizia della scomparsa, un tam tam sui social ha dato vita ad una veglia in onore di Ferlinghetti nell'adiacente Jack Kerouac Alley, una strada laterale che separa la libreria - attrazione turistica e punto di riferimento ufficiale della città ...

