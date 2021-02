Chi è Davide Toffolo Sanremo 2021: Biografia, Età, Tre Allegri Ragazzi Morti e Instagram (Di martedì 23 febbraio 2021) Davide Toffolo è il frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. Conosciuto anche come el Tofo, è un fumettista, chitarrista e cantante italiano. Attivo dagli ‘90 in ambito musicale e fumettistico, Toffolo sarà in gara, insieme agli Extraliscio, al Festival di Sanremo 2021, con il brano Bianca luce nera. Chi è Davide Toffolo? Nome: Davide Toffolo Nome d’arte: el Tofo Segno zodiacale: capricorno Età: 55 anni Data di nascita: 17 gennaio 1965 Luogo di nascita: Pordenone Professione: fumettista, cantante, chitarrista Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: @Davideltofo Seguici ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021)è il frontman del gruppo Tre. Conosciuto anche come el Tofo, è un fumettista, chitarrista e cantante italiano. Attivo dagli ‘90 in ambito musicale e fumettistico,sarà in gara, insieme agli Extraliscio, al Festival di, con il brano Bianca luce nera. Chi è? Nome:Nome d’arte: el Tofo Segno zodiacale: capricorno Età: 55 anni Data di nascita: 17 gennaio 1965 Luogo di nascita: Pordenone Professione: fumettista, cantante, chitarrista Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile Profiloufficiale: @ltofo Seguici ...

