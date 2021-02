Lutto per Giancarlo Magalli. Il ricordo commosso in diretta: “Addio a una grande persona” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntata decisamente molto negativa per Giancarlo Magalli, che non ha potuto fare altro che iniziare la settimana parlando di un Lutto che ha colpito l’Italia e ovviamente anche la sua persona. Purtroppo nei giorni scorsi è giunta una notizia che ha scioccato un po’ tutti e anche il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ ha avuto un dolore enorme. Ha voluto dunque omaggiarlo con un ricordo pubblico, davanti alle telecamere, mentre al suo fianco c’era anche la sua spalla Samantha Togni. Ha fatto risuonare una musica molto commovente e poi ha preso la parola. A interpretare il brano è stato il maestro Palatresi dall’alto della sua bravura e competenza. Poi Giancarlo Magalli ha iniziato il suo discorso, puntando l’attenzione sulla straordinarietà della persona e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntata decisamente molto negativa per, che non ha potuto fare altro che iniziare la settimana parlando di unche ha colpito l’Italia e ovviamente anche la sua. Purtroppo nei giorni scorsi è giunta una notizia che ha scioccato un po’ tutti e anche il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ ha avuto un dolore enorme. Ha voluto dunque omaggiarlo con unpubblico, davanti alle telecamere, mentre al suo fianco c’era anche la sua spalla Samantha Togni. Ha fatto risuonare una musica molto commovente e poi ha preso la parola. A interpretare il brano è stato il maestro Palatresi dall’alto della sua bravura e competenza. Poiha iniziato il suo discorso, puntando l’attenzione sulla straordinarietà dellae ...

nzingaretti : Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di… - Agenzia_Ansa : #Congo, il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La Repubblica Italiana è in l… - AnnaAscani : Profondo dolore e cordoglio per la morte dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Att… - marino29b : RT @GianmarCorbetta: Luca Attanasio, 43enne di Limbiate, uno dei più giovani ambasciatori italiani, è stato ucciso questa mattina in Congo… - Lopinionista : Morto ambasciatore italiano in Congo, Zingaretti: “Per l’Italia è un giorno di lutto” -