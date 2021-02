Qui è solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata? (Di domenica 21 febbraio 2021) Lunetta Savino è una delle attrici più importanti del panorama italiano, da Cettina alla nuova serie Lolita, ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto. L.S. Getty ImagesDiventata popolare grazie a Un medico in famiglia dove ha vestito i panni della svampita Cettina Gargiullo, un ruolo iconico della fiction di Rai 1. Nel febbraio del 2021 torna in prima serata con Lolito Lo Bosco dove interpreta la mamma di Luisa Ranieri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nota attrice, dalla famiglia alla carriera e qualche curiosità incredibile sul suo conto: siete sicuri di conoscerla veramente? LEGGI ANCHE>>>Luisa Ranieri, quel doppio lutto che l’ha travolta LEGGI ANCHE>>>Un Medico in famiglia, l’x bambina prodigio è incinta: di chi si tratta? Lunetta Savino, chi è? Età, altezza, peso Nome e Cognome: Lunetta Savino Data di ... Leggi su chenews (Di domenica 21 febbraio 2021) Lunetta Savino è una delle attrici più importanti del panorama italiano, da Cettina alla nuova serie Lolita, ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto. L.S. Getty ImagesDiventata popolare grazie a Un medico in famiglia dove ha vestito i panni della svampita Cettina Gargiullo, un ruolo iconico della fiction di Rai 1. Nel febbraio del 2021 torna in prima serata con Lolito Lo Bosco dove interpreta la mamma di Luisa Ranieri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nota attrice, dalla famiglia alla carriera e qualche curiosità incredibile sul suo conto: siete sicuri di conoscerla veramente? LEGGI ANCHE>>>Luisa Ranieri, quel doppio lutto che l’ha travolta LEGGI ANCHE>>>Un Medico in famiglia, l’xprodigio è incinta: di chi si tratta? Lunetta Savino, chi è? Età, altezza, peso Nome e Cognome: Lunetta Savino Data di ...

