Crotone, Ursino: "Messias da Juve, ai bianconeri avevo chiesto Fagioli. Pirlo? Ci avevo pensato anche io" (Di domenica 21 febbraio 2021) Alla vigilia di Juventus-Crotone, il ds dei calabresi Beppe Ursino ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport: le dichiarazioni Leggi su 90min (Di domenica 21 febbraio 2021) Alla vigilia dintus-, il ds dei calabresi Beppeha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport: le dichiarazioni

Fantacalcio : Crotone, il ds Ursino: 'Avrei voluto prendere Pirlo come allenatore' - BombeDiVlad : ??? 'La #Juventus ha un fenomeno in casa' ??? Le parole del DS del #Crotone Giuseppe #Ursino ????? #LBDV… - ItaSportPress : Crotone, il ds Ursino rivela: 'Avevo pensato a Pirlo per la panchina. Messias? Giocatore da Juventus...' -… - sportface2016 : #Crotone, #Ursino: '#DeLigt? E’ fantastico e ha soltanto 21 anni: diciamo che con lui avremmo molte più chance di s… - infoitsport : Crotone, c'era Pirlo nel mirino di Ursino: tutti i retroscena -