Calcio, l’Atalanta batte il Napoli 4-2 e si issa momentaneamente al terzo posto in classifica nella Serie A 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Primo tempo scialbo e ripresa pirotecnica: sei reti tutte nel secondo tempo regalano per 4-2 il posticipo pomeridiano della Serie A di Calcio all’Atalanta sul Napoli. Gli orobici, in attesa del match serale della Roma e del posticipo di domani della Juventus, agganciano proprio i giallorossi al terzo posto, staccando il Napoli. Nel primo tempo da segnalare soltanto un colpo di testa di Osimhen che sfiora la traversa, poi nella ripresa sono subito fuochi d’artificio: al 52? Zapata sfrutta il cross al bacio di Muriel e fa 1-0, dopo appena 5? Zielinski trova un gran gol dal limite per l’1-1. Passano altri 5? e Zapata serve Gosens, il quale con una gran conclusione sigla il 2-1, mentre al 71? Muriel si mette in proprio e dopo aver portato a spasso diversi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Primo tempo scialbo e ripresa pirotecnica: sei reti tutte nel secondo tempo regalano per 4-2 il posticipo pomeridiano dellaA dialsul. Gli orobici, in attesa del match serale della Roma e del posticipo di domani della Juventus, agganciano proprio i giallorossi al, staccando il. Nel primo tempo da segnalare soltanto un colpo di testa di Osimhen che sfiora la traversa, poiripresa sono subito fuochi d’artificio: al 52? Zapata sfrutta il cross al bacio di Muriel e fa 1-0, dopo appena 5? Zielinski trova un gran gol dal limite per l’1-1. Passano altri 5? e Zapata serve Gosens, il quale con una gran conclusione sigla il 2-1, mentre al 71? Muriel si mette in proprio e dopo aver portato a spasso diversi ...

