Sanremo 2021: svelati i duetti e le cover della terza puntata (Di sabato 20 febbraio 2021) Sanremo 2021: svelati i duetti che i 26 big proporranno per la serata cover del 4 marzo. C'è grande trepidazione per l'edizione 2021 del Festival di Sanremo, anche perché sarà del tutto insolita a causa del Covid-19. Dopo le tante polemiche e il toto "Sanremo sì, Sanremo no" sappiamo ufficialmente che la 71esima edizione del Festival della canzone italiana andrà in onda dal 2 al 6 marzo e che i cantanti in gara sono molti di più rispetto agli anni passati: ben 26. Le novità sull'edizione di questo anno tanto particolare, che sarà condotta dalla coppia vincente Amadeus-Fiorello, si susseguono di giorno in giorno. Quella arrivata oggi, però, è una delle più importanti, perché svela i ...

