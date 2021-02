Napoli, festa a Posillipo a tarda notte: alcuni venivano da altre regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In a via Orazio, zona Posillipo, 38 persone sono state soprese a prendere parte ad una festa in barba ai divieti anti covid. Gli agenti sono intervenuti in seguito di alcune segnalazioni per musica ad alto volume e schiamazzi. Trentotto persone, provenienti anche da altre regioni, che prendevano parte ad una festa nonostante i divieti anti Covid. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Posillipo e dell’Ufficio Prevenzione Generale a Napoli. La polizia è intervenuta in via Orazio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. All’interno dell’appartamento, molte persone, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intente a festeggiare un compleanno. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In a via Orazio, zona, 38 persone sono state soprese a prendere parte ad unain barba ai divieti anti covid. Gli agenti sono intervenuti in seguito di alcune segnalazioni per musica ad alto volume e schiamazzi. Trentotto persone, provenienti anche da, che prendevano parte ad unanonostante i divieti anti Covid. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del commissariatoe dell’Ufficio Prevenzione Generale a. La polizia è intervenuta in via Orazio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. All’interno dell’appartamento, molte persone, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intente a festeggiare un compleanno. ...

