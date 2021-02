Sci alpino, tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali in gigante: primo argento con De Aliprandini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca De Aliprandini conquista l’ottavo podio iridato della storia dell’Italia maschile nello slalom gigante dello sci alpino: si spezza così un digiuno lungo otto anni, da Schladming 2013, quando Manfred Moelgg centrò il bronzo. L’ultima affermazione in casa Italia è di Alberto Tomba, vincente nel 1996 in Spagna, a Sierra Nevada, a nove anni dal suo bronzo di Crans-Montana 1987. Due ori per Gustavo Thoeni a Sapporo 1972 e St. Moritz 1974, nella gara in cui Piero Gros fu bronzo. Nel 1950 ad Aspen l’oro di Zeno Colò. LE OTTO medaglie dell’Italia MASCHILE IN gigante AI Mondiali DI SCI alpino 19-02-2021 Cortina d’Ampezzo ITA GS M 2. DE Aliprandini Luca ITA 15-02-2013 Schladming AUT GS M 3. MOELGG Manfred ITA 23-02-1996 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca Deconquista l’ottavo podio iridato della storiamaschile nello slalomdello sci: si spezza così un digiuno lungo otto anni, da Schladming 2013, quando Manfred Moelgg centrò il bronzo. L’ultima affermazione in casa Italia è di Alberto Tomba, vincente nel 1996 in Spagna, a Sierra Nevada, a nove anni dal suo bronzo di Crans-Montana 1987. Due ori per Gustavo Thoeni a Sapporo 1972 e St. Moritz 1974, nella gara in cui Piero Gros fu bronzo. Nel 1950 ad Aspen l’oro di Zeno Colò. LE OTTOMASCHILE INAIDI SCI19-02-2021 Cortina d’Ampezzo ITA GS M 2. DELuca ITA 15-02-2013 Schladming AUT GS M 3. MOELGG Manfred ITA 23-02-1996 ...

