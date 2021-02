Bergoglio: le crisi ci impongono delle scelte, messaggio al Congresso dell’Educazione religiosa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le crisi ci mettono davanti alla necessità di scegliere e scegliere e impegnarci in un percorso, afferma Bergoglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Leci mettono davanti alla necessità di scegliere e scegliere e impegnarci in un percorso, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Bergoglio crisi Questa settimana su La Voce: Bergoglio indica che "la via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d'... A favore di una società sempre più provata dalla crisi, tutti "soldi spesi bene".

morto il sacerdote Jesuita Franz Jalics ... questo è raccontato dal giornalista italiano Nello Scavo su diversi casi nel suo libro "La lista di Bergoglio." Anche Adolfo Pérez Esquivel , nobel della pace per la sua denuncia sugli abusi della ...

Dizionario Bergoglio: le parole chiave di un Pontificato Vatican News Bergoglio: le crisi ci impongono delle scelte, messaggio al Congresso dell’Educazione religiosa L'ammonimento del Papa in un videomessaggio ai partecipanti al Congresso dell'Educazione Religiosa in corso virtualmente a Los Angeles ...

Il messaggio del Papa ai giovani: "Le crisi ci mettono davanti alla necessità di fare scelte" Le parole di Bergoglio in un videomessaggio ai partecipanti al Congresso dell'Educazione Religiosa in corso virtualmente a Los Angeles ...

