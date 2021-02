A scuola fino al 30 giugno tutti gli studenti, quando se ne avrà la certezza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovo ministro dell’Istruzione Mario Bianchi va dritto per la sua strada e spinge perché si vada a scuola fino al 30 giugno. Sarebbero coinvolti tutti gli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, dunque dalle elementari alle superiori. L’indirizzo programmatico specifico era stato già indicato dal presidente del Consiglio Draghi nel primo discorso per la fiducia tenuto al Senato: allungare l’anno scolastico per “recuperare il tempo perso” durante i mesi in DAD (sostanzialmente quelli del primo quadrimestre). Già polemica tra insegnanti, sindacati e studenti La proposta di seguire le lezioni a scuola fino al 30 giugno davvero non va giù a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovo ministro dell’Istruzione Mario Bianchi va dritto per la sua strada e spinge perché si vada aal 30. Sarebbero coinvoltiglidi ogni ordine e grado, dallaprimariaalla secondaria di secondo grado, dunque dalle elementari alle superiori. L’indirizzo programmatico specifico era stato già indicato dal presidente del Consiglio Draghi nel primo discorso per la fiducia tenuto al Senato: allungare l’anno scolastico per “recuperare il tempo perso” durante i mesi in DAD (sostanzialmente quelli del primo quadrimestre). Già polemica tra insegnanti, sindacati eLa proposta di seguire le lezioni aal 30davvero non va giù a ...

Corriere : Si andrà a scuola fino a fine giugno? «La competenza sul calendario è delle regioni che in situazione ordinaria de… - repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scuola, si va avanti fino al 30 giugno. Maturità al via il 16 a lezioni in corso [di Corrado Zunino] - andreagreco71 : RT @giusmo1: Scuola, si va avanti fino al 30 giugno. Maturità al via il 16 a lezioni in corso | Rep - Francy78Firenze : Elementari e medie in #toscana non sono praticamente mai stati in #dad quest'anno! voglio sperare che non gli tocch… -