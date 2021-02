Varianti sudafricana e brasiliana, “ridotta di due terzi l’efficacia del vaccino Pfizer” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il vaccino di Pfizer-Biontech potrebbe essere essere meno efficace contro le Varianti sudafricana e brasiliana del coronavirus SarsCov2: secondo i dati preliminari, pubblicati sul New England Journal of Medicine dell’università del Texas di Galveston e delle stessa azienda, l’efficacia degli anticorpi neutralizzanti del vaccino calerebbe di circa due terzi. La verifica è stata fatta in laboratorio su 20 campioni di sangue ottenuti da 15 persone che avevano partecipato alla sperimentazione del vaccino. Si è così visto che l’azione degli anticorpi neutralizzanti del virus era più debole di circa i due terzi. Tuttavia, precisa Francesco Broccolo, virologo dell’università Bicocca di Milano, “va detto che si tratta di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi-Biontech potrebbe essere essere meno efficace contro ledel coronavirus SarsCov2: secondo i dati preliminari, pubblicati sul New England Journal of Medicine dell’università del Texas di Galveston e delle stessa azienda,degli anticorpi neutralizzanti delcalerebbe di circa due. La verifica è stata fatta in laboratorio su 20 campioni di sangue ottenuti da 15 persone che avevano partecipato alla sperimentazione del. Si è così visto che l’azione degli anticorpi neutralizzanti del virus era più debole di circa i due. Tuttavia, precisa Francesco Broccolo, virologo dell’università Bicocca di Milano, “va detto che si tratta di ...

