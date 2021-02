Tandem | anticipazioni e trama puntata in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Giallo

(Di giovedì 18 febbraio 2021)4,instasera18, alle 21:10 su18su, canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky, continua la quarta stagione inedita di, la serie la serie crime francese creata da Jeremie Marcus. La serie, che è grande successo del canale francese France 3, è girata principalmente a Montpellier nella ex sede della scuola di Fanteria nel parco di Montcalm.racconta di una coppia di divorziati chiamati a indagare insieme proprio quando pensavano che avrebbero avuto solo i figli come punto d’incontro. La quarta stagione è composta da ...

zazoomblog : Tandem anticipazioni e trama puntata in onda giovedì 11 febbraio 2021 su Giallo - #Tandem #anticipazioni #trama… -

Ultime Notizie dalla rete : Tandem anticipazioni

Dituttounpop

Per ogni singola serie tv, da dopo il primo febbraio, verrà prodotta una scheda con... L'estate in cui imparammo a volare, stagione 1, Netflix Giovedì 4 febbraio:, stagione 4, ...Dopo leannunciate a inizio gennaio da L'Eco di Bergamo e La Provincia, ora è ufficiale: ... su cui ora ilBergamo e Lecco - Sondrio ha compiuto un sorpasso. Per il presidente di ...Tandem 4 su Giallo debutta stasera, giovedì 4 febbraio, con la nuova stagione. La serie crime francese segue le vicissitudini ...Il comandante Lea Soler viene trasferito alla squadra del capitano Paul Marchal, il suo ex marito. Saranno costretti a incontrarsi anche fuori dal lavoro perché la coppia ha due adolescenti da gestir.