Covid-19, bollettino del 18 febbraio: 13.762 contagiati e 347 deceduti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Covid-19, bollettino del 18 febbraio 2021 • 13.762 contagiati • 347 morti • 17.771 guariti +2 terapie intensive -311 ricoveri 288.458 tamponi Tasso di positività: 4,8% (+0,7%) L'articolo proviene da Inews.it.

