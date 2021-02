Sondaggi politici, italiani favorevoli all’entrata di Draghi, ma qual’è la prima scelta? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I Sondaggi politici confermano le preferenze degli italiani: entusiasmo per Draghi, ma il partito del cuore è uno in particolare! Mario Draghi (Facebook)Un intervista generica effettuata da Bimedia ha portato alla luce le preferenze di partito degli italiani: ad oggi, 17 febbraio, i Sondaggi politici parlano chiaro. Per un totale di 1558 intervistati, dei quali 990 su panel, con un tasso di risposta di più della metà degli intervistati che ha rilasciato, per prima cosa, la propria preferenza di partito: Lega 23,50% Partito Democratico 20,50% Fratelli d’Italia 15,70% M5S 13,30% Forza Italia 7,90% Azione e Più Europa 4,60% Art.1 – Sinistra Italiana 3,20% Italia Viva 2,90% Europa Verde 1,90% Partito Comunista ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Iconfermano le preferenze degli: entusiasmo per, ma il partito del cuore è uno in particolare! Mario(Facebook)Un intervista generica effettuata da Bimedia ha portato alla luce le preferenze di partito degli: ad oggi, 17 febbraio, iparlano chiaro. Per un totale di 1558 intervistati, dei quali 990 su panel, con un tasso di risposta di più della metà degli intervistati che ha rilasciato, percosa, la propria preferenza di partito: Lega 23,50% Partito Democratico 20,50% Fratelli d’Italia 15,70% M5S 13,30% Forza Italia 7,90% Azione e Più Europa 4,60% Art.1 – Sinistra Italiana 3,20% Italia Viva 2,90% Europa Verde 1,90% Partito Comunista ...

