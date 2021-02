Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - TV7Benevento : **Cortina 2021: niente mondiali per ct nazionale femminile Iran, 'marito non vuole'**... - Quotidianinet : Mondiali Cortina: dalle 12.30 il Team Event. Italia a caccia di un’altra medaglia -

Samira Zargari, la head coach della squadra iraniana femminile di sci alpino, non ha potuto accompagnare le sue atlete ai Mondiali diperché il marito le ha proibito di lasciare il Paese, ciò che gli è consentito dalla legge vigente nella Repubblica islamica. La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato ieri l'Iran ...La Norvegia ha vinto l'oro iridato nella gara a squadre di. Argento alla Svezia e bronzo alla Germania. L'Italia è stata invece eliminata ai quarti, battuta 3 - 1 dalla Germania. Domani ava in scena lo slalom gigante donne, la gara ormai ...Samira Zargari non ha potuto accompagnare le sue ragazze, il marito ha esercitato un suo "diritto" previsto dalla legge ...Niente impresa dell'Italia nel Team Event dei Mondiali di sci di Cortina 2021. Gli azzurri, che due anni fa ad Are erano riusciti a portare a casa un insperato bronzo, sono stati ...