"Malati Covid non rianimati perché disabili cognitivi": la nuova denuncia di una ong a tutela dei più fragili in Regno Unito (Di martedì 16 febbraio 2021) "Malati Covid non rianimati perché disabili cognitivi". È la denuncia lanciata in Regno Unito dalla Royal Mencap Society, un'associazione britannica attiva sul fronte della disabilità, secondo cui in diverse strutture di cura sarebbe stato dato l'ordine di non rianimare ("Do not attempt cardiopulomonary resuscitation") le persone affette da disturbi cognitivi come autismo o sindrome di Down. La scoperta di tali comportamenti è emersa a seguito di diverse segnalazioni alla Mencap e delle pressioni di alcuni attivisti sui ministeri, accusati di non aver dato alle persone più fragili la priorità nelle vaccinazioni contro il coronavirus. Secondo il Public Health England, infatti, i ...

