Vivendi vola in borsa per l’annunciata quotazione di Universal Music

(Teleborsa) – Grande rialzo in borsa per Vivendi, che si attesta a 30,59 con un aumento del 17,20%, dopo che il colosso francese dei media ha annunciato che intende quotare la controllata Universal Music entro fine anno. Per il titolo, a livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,83 e successiva a 33,8. Supporto a 29,86. In un comunicato diffuso nel weekend, la società che fa capo al finanziere Vincent Bolloré ha dichiarato che mira a distribuire il 60% del capitale sociale della controllata Universal Music Group agli azionisti e a quotare l'etichetta Musicale sulla borsa di Amsterdam entro fine 2021.

Vivendi ha fissato un obiettivo minimo di 30 miliardi di euro per il valore della controllata e la distribuzione sarebbe sotto forma di un dividendo speciale. Il gruppo francese ha detto di aver ...

Il fondo è alleato di Bolloré nella partita sulla francese Lagardere e Prisa potrebbe interessare Vivendi non solo per una prima penetrazione in Spagna, ma anche perché il gruppo iberico detiene una ...

Fa il botto Vivendi in Borsa a Parigi dopo l'annuncio, alla fine della scorsa settimana, sulla possibile Ipo di Universal Music Group. Il titolo guadagna il 23% a 32,35 euro sul listino francese. (ANS ...

Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo spinta dalla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19.

