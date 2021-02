GF Vip: Taylor Mega, rivelazioni pericolose su Dayane (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che cosa c’è stato tra Dayane Mello, prima finalista del Grande Fratello Vip, e l’influencer Taylor Mega? Dopo le dichiarazioni della vippona, che ha sostenuto di avere una certa attrazione per la ex fiamma di Flavio Briatore, ecco che lei suo social network manda un messaggio decisamente sibillino sulla brasiliana. Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha ampiamente dimostrato di non disdegnare affatto le attenzioni delle donne. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che cosa c’è stato traMello, prima finalista del Grande Fratello Vip, e l’influencer? Dopo le dichiarazioni della vippona, che ha sostenuto di avere una certa attrazione per la ex fiamma di Flavio Briatore, ecco che lei suo social network manda un messaggio decisamente sibillino sulla brasiliana. Nella casa del Grande Fratello VipMello ha ampiamente dimostrato di non disdegnare affatto le attenzioni delle donne. Articolo completo: dal blog SoloDonna

blazedrops_ : @intaysarms siamo tanti dai, poi ci sono tanti vip italiani a cui piace taylor, quindi chiediamo aiuto a loro - infoitcultura : Dayane Mello al GF Vip: “Taylor Mega è una fig*!”, l’influencer risponde in maniera ambigua – VIDEO - zazoomblog : Dayane Mello al GF Vip: “Taylor Mega è una fig!” l’influencer risponde in maniera ambigua – VIDEO - #Dayane #Mello… - dan_warrior_ : RT @melloday38: Dayane Mello al GF Vip: “Taylor Mega è una fig*!”, l’influencer risponde in maniera ambigua – VIDEO @GrandeFratello https… - melloday38 : Dayane Mello al GF Vip: “Taylor Mega è una fig*!”, l’influencer risponde in maniera ambigua – VIDEO @GrandeFratello… -