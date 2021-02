Messi e il futuro, Zabaleta: “Juve o PSG? No, deve andare al Manchester City” (Di domenica 14 febbraio 2021) Dove giocherà Leo Messi nella prossima stagione? L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2021 e, a meno di colpi di scena, non rinnoverà con il Barcellona dopo le frizioni della scorsa estate con la dirigenza catalana. Ecco che a pochi mesi dalla fatidica scadenza è già partito il tormentone di calciomercato sulla prossima squadra della Pulce. Sull’argomento ha voluto dire la sua anche Pablo Zabaleta, ex calciatore tra le altre squadre del Manchester City e della nazionale argentina. “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona e volesse giocare nel miglior campionato, allora deve andare a giocare nella Premier League – gli ha consigliato il connazionale in un’intervista al Mirror -. Penso che sia una cosa che possa interessargli. Perché ogni giocatore che conosco mi ha sempre ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Dove giocherà Leonella prossima stagione? L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2021 e, a meno di colpi di scena, non rinnoverà con il Barcellona dopo le frizioni della scorsa estate con la dirigenza catalana. Ecco che a pochi mesi dalla fatidica scadenza è già partito il tormentone di calciomercato sulla prossima squadra della Pulce. Sull’argomento ha voluto dire la sua anche Pablo, ex calciatore tra le altre squadre dele della nazionale argentina. “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona e volesse giocare nel miglior campionato, alloraa giocare nella Premier League – gli ha consigliato il connazionale in un’intervista al Mirror -. Penso che sia una cosa che possa interessargli. Perché ogni giocatore che conosco mi ha sempre ...

