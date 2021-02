LIVE Muguruza-Osaka 6-4 4-6 5-4, Australian Open 2021 in DIRETTA: l’iberica serve per il match (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Chiude con uno schiaffo al volo la spagnola. 40-0 Dritto pesante, non contiene Muguruza. 30-0 Prende una riga Osaka e poi chiude con il rovescio successivo. 15-0 Sbaglia la risposta Muguruza. 5-5 Osaka! La nipponica piazza il controbreak giocando un game intelligente, prendendosi meno rischi. 40-A Splendido rovescio lungolinea di Osaka e terza palla break. 40-40 Muove la palla con il dritto Muguruza e se ne va la difesa della giapponese. 30-40 Omaggio di Osaka che sbaglia la risposta. 15-40 Non sbaglia più Osaka! Muguruza evidentemente tesa sbaglia ancora. Due palle del controbreak. 15-30 Osaka scambia e la spagnola sbaglia, sente il ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Chiude con uno schiaffo al volo la spagnola. 40-0 Dritto pesante, non contiene. 30-0 Prende una rigae poi chiude con il rovescio successivo. 15-0 Sbaglia la risposta. 5-5! La nipponica piazza il controbreak giocando un game intelligente, prendendosi meno rischi. 40-A Splendido rovescio lungolinea die terza palla break. 40-40 Muove la palla con il drittoe se ne va la difesa della giapponese. 30-40 Omaggio diche sbaglia la risposta. 15-40 Non sbaglia piùevidentemente tesa sbaglia ancora. Due palle del controbreak. 15-30scambia e la spagnola sbaglia, sente il ...

