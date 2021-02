Belen canta una canzone e incanta tutti i suoi followers con la bellezza e il talento-FOTO

jelly32491531 : #IlCantanteMascherato oggi la farfalla ha un pancino che la scorsa settimana non aveva... e canta in spagnolo... io dico Belen - 738Adm : @berlusconi Leccarla a Belen mentre quell’altra canta nel microfono ti rende un Dio, puoi scrivere quello che vuoi qua ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen canta

MeteoWeek

Antonino Spinalbese spegne le candeline accanto alla mammasi gode la sua estrema felicità. Con gli altri ospitientusiasta 'Tanti auguri a te ' al fidanzato . A giudicare dal coro è ...Dal 2008 e per alcune stagioni è alla guida del talent X Factor e insieme aRodriguez condute Ciak?si. Nel 2015 partecipa a The Voice of Italy come coach insieme al padre e per i due anni ...Al settimo cielo per la sua ormai prossima paternità, Antonino Spinalbanese condivide anche su Instagram la sua gioia (e l'amore per Belen) ...Per Santiago, Antonino sarebbe un principe che gli ha portato un fratellino. Così Bèlen conferma di aspettare un figlio da Spinalbese.