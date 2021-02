Terapia ipertermica e cancro | un nuovo studio

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nei trattamenti per ipertermia, la temperatura viene innalzata al di sopra dei livelli fisiologici per indurre la morte delle cellule cancerose. L’applicazione locale dell’ipertermia è fondamentale per un trattamento efficace e per ridurre i danni ai tessuti sani circostanti. Scendendo alla nanoscala, le nanoparticelle possono essere utilizzate nei trattamenti di ipertermia agendo come nanoheater e innescando danni cellulari e/o inducendo il rilascio di farmaci in modo selettivo. L’ottimizzazione della capacità termica delle nanoparticelle è molto importante per regolare meglio l’inizio termico terapeutico, poiché, in alcuni casi, possono verificarsi effetti di guarigione termica attraverso il riscaldamento locale senza un aumento della temperatura macroscopico. Misurare i dettagli su scala nanometrica del riscaldamento nelle vicinanze delle nanoparticelle è impegnativo; finora ...