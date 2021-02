(Di mercoledì 10 febbraio 2021), paura aildel, forse a causa del peso della neve caduta nelle ultime ore. Mattinata di paura a, dove a causa della neve èildel. Fortunatamente non si registrano feriti.ildelL’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino del 10 febbraio, intorno alle 7 circa. Ildeldie i residenti della zona sono stati allarmati dal boato avvertito distintamente da parte della popolazione. Vigili del FuocoLe cause dell’incidente Si ...

Agenzia_Ansa : A Vipiteno è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le 7, con ogni probabilità è stato ca… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: A Vipiteno è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le 7, con ogni probabilità è stato causato… - news_mondo_h24 : Maltempo, crollato il tetto del palaghiaccio di Vipiteno - giornaleradiofm : Maltempo: palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve: (ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Nessun ferito ma danni enormi q… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'A Vipiteno è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le 7, con ogni probabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo crollato

Nessun ferito ma danni enormi questa mattina a Vipiteno, dove èil tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le ore 7, con ogni probabilità è stato causato dal peso della neve, che questo inverno sta cadendo abbondantemente, così anche in ......le 7 il tetto dello stadio del ghiaccio di Vipiteno èsotto il peso della neve . La copertura del palaghiaccio non ha resistito alla grande mole di manto nevoso, appesantita dal. ...Maltempo, paura a Vipiteno: crollato il tetto del palaghiaccio, forse a causa del peso della neve caduta nelle ultime ore. Non ci sono feriti ...Avvisi: Tra meno di 48 ore l'Italia verrà raggiunta da una poderosa irruzione di venti siberiani in arrivo direttamente dai monti Urali: i..