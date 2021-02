Morto Billy Brown, protagonista di “Una famiglia fuori dal mondo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Billy Brown, il patriarca della serie-reality “Una famiglia fuori dal mondo”, è Morto all’età di 68 anni a causa di un arresto cardiaco. “Una famiglia fuori dal mondo” dice addio al suo grande protagonista. Billy Brown è Morto domenica 7 febbraio in seguito a un attacco cardiaco. L’uomo, che aveva 68 anni, lascia la moglie Ami e suoi sette figli. Uno di loro Bear, ha spiegato che tutta la famiglia è affranta dal dolore: “Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso e affettuoso. Ci mancherà moltissimo, ci ha insegnato a vivere”. Amato per i suoi lunghi baffi e capelli e per essere sempre senza filtri, ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021), il patriarca della serie-reality “Unadal”, èall’età di 68 anni a causa di un arresto cardiaco. “Unadal” dice addio al suo grandedomenica 7 febbraio in seguito a un attacco cardiaco. L’uomo, che aveva 68 anni, lascia la moglie Ami e suoi sette figli. Uno di loro Bear, ha spiegato che tutta laè affranta dal dolore: “Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso e affettuoso. Ci mancherà moltissimo, ci ha insegnato a vivere”. Amato per i suoi lunghi baffi e capelli e per essere sempre senza filtri, ...

viveIanarchie : mi sono appena ricordata che billy è morto guardate come piango per le prossime due ore proprio come quando ho guardato quella scena -