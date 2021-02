Governo Draghi, il totoministri: Galli si tira fuori. 'Non sono adatto, ci vuole continuità' (Di martedì 9 febbraio 2021) Chi farà il ministro nel nuovo Governo Draghi ? Al Ministero della Salute si era parlato di Massimo Galli , primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'Università Statale del ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Chi farà il ministro nel nuovo? Al Ministero della Salute si era parlato di Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'Università Statale del ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - Pinosca2 : Dovete crescere. Se partecipate potete condizionare il governo facendo gruppo con il pd se no la deriva sarà lega… - lercionotizie : #Articolo Governo, #Draghi al lavoro sul testo del suo primo Angelus domenicale - LEGGI L'ARTICOLO di… -