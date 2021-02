Governo, Berlusconi dopo il colloquio con Draghi: “Faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo. No tattiche e calcoli” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Quello che nasce è un Governo che si fonda sull’unità del Paese e delle forze politiche senza preclusioni alcune. È la risposta a una grave emergenza e durerà il tempo necessario per superarla”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, davanti alla stampa dopo le consultazioni con Mario Draghi. L’ez premier, apparso indebolito e affaticato, ha rilasciato una breve dichiarazione senza domande. “Abbiamo confermato – ha aggiunto – una risposta unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova corrispondenza nell’appello del presidente della Repubblica. Noi Faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo. La gravità della situazione impone di mettere da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Quello che nasce è unche si fonda sull’unità del Paese e delle forze politiche senza preclusioni alcune. È la risposta a una grave emergenza e durerà il tempo necessario per superarla”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, davanti alla stampale consultazioni con Mario. L’ez premier, apparso indebolito e affaticato, ha rilasciato una breve dichiarazione senza domande. “Abbiamo confermato – ha aggiunto – una risposta unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova corrispondenza nell’appello del presidente della Repubblica. Noilacon. La gravità della situazione impone di mettere da...

