**Recovery: Tajani, 'voteremo sì in Europa, spero anche Lega e Fdi'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Domani "voteremo sì" in Europa sul Recovery plan "spero facciano altrettanto Lega e Fratelli d'Italia". Lo ha sottolineato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Domani "sì" insul Recovery plan "facciano altrettantoe Fratelli d'Italia". Lo ha sottolineato Antonio, vicepresidente di Forza Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.

