Cantante uccisa a Palermo, l'ultimo post: "Vuoi dei fiori a San Valentino? Muori il 13" (Di lunedì 8 febbraio 2021) l'ultimo post della Cantante neomelodica uccisa a Palermo alla luce dell'accaduto risulta alquanto inquietante. La morte violenta di Piera Napoli, Cantante neomelodica palermitana di 32 anni, è l'ennesimo episodio di femminicidio sul nostro territorio. Un fenomeno che va condannato e contrastato con tutte le nostre forze e che, purtroppo, non accenna a diminuire nemmeno in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

