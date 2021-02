Trump candidato al Nobel per la Pace, attenzione: l’approvazione del comitato non è implicita (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Donald Trump candidato al Nobel per la Pace”, questo il titolo utilizzato da molti quotidiani e notiziari online che oggi sta facendo discutere. Come riporta Sputnik la proposta arriva dal deputato estone del Parlamento Europeo Jaak Madison che ha annunciato la scelta sulla sua pagina Facebook. Analizziamo insieme i dettagli. Jaak Madison nella nota pubblicata su Facebook il 1° febbraio ha scritto: In relazione al fatto che i candidati al premio Nobel per la Pace possono essere presentati anche dai parlamentari, ho colto l’occasione. Il termine era la mezzanotte del 31 gennaio, secondo il fuso orario dell’Europa centrale, e l’ho fatto esattamente due ore prima della scadenza. Sicuramente non sono l’unico che ha nominato questo candidato, ma come sappiamo: più ... Leggi su bufale (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Donaldalper la”, questo il titolo utilizzato da molti quotidiani e notiziari online che oggi sta facendo discutere. Come riporta Sputnik la proposta arriva dal deputato estone del Parlamento Europeo Jaak Madison che ha annunciato la scelta sulla sua pagina Facebook. Analizziamo insieme i dettagli. Jaak Madison nella nota pubblicata su Facebook il 1° febbraio ha scritto: In relazione al fatto che i candidati al premioper lapossono essere presentati anche dai parlamentari, ho colto l’occasione. Il termine era la mezzanotte del 31 gennaio, secondo il fuso orario dell’Europa centrale, e l’ho fatto esattamente due ore prima della scadenza. Sicuramente non sono l’unico che ha nominato questo, ma come sappiamo: più ...

Lukyluke311 : RT @Socialas991: 'Il candidato illustri le.differenze tra la politica dell'amministrazione Trump e amministrazione Biden.' 'Prof ma il test… - Flavr7 : RT @Socialas991: 'Il candidato illustri le.differenze tra la politica dell'amministrazione Trump e amministrazione Biden.' 'Prof ma il test… - Socialas991 : 'Il candidato illustri le.differenze tra la politica dell'amministrazione Trump e amministrazione Biden.' 'Prof ma… - GhironiQuinto : Trump candidato al Premio Nobel per la pace. Virginia: risoluzione contr... - viaggrego : “L’unico presidente Usa in 30 anni a non aver fatto guerre”: #Trump candidato al #Nobel per la Pace… -