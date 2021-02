Palinsesto NBC, ecco quando debutta Law & Order: Organized Crime e quando torna Manifest (Di venerdì 5 febbraio 2021) Date di Primavera NBC: giovedì senza comedy con Manifest e Law & Order Organized Crime, Zoey’s Extraordinary Playlist torna la domenica con Good Girls NBC scuote il proprio Palinsesto primaverile e non mancano le sorprese. Dopo aver annunciato l’arrivo dal 16 febbraio delle nuove comedy Young Rock e Kenan, con conseguente stop di Zoey’s Extraordinary Playlist (martedì 9 sarà l’ultimo episodio prima di sei settimane di pausa), e l’arrivo di New Amsterdam il prossimo 2 marzo, la rete del pavone continua a rinnovare e a sistemare le proprie serie. Fresca di nomination ai Golden Globe per Jane Levy Zoey’s Extraordinary Playlist tornerà in onda domenica 28 marzo alle 9 pm riprendendo lo slot che aveva lo scorso anno e confermando come probabilmente l’approdo al martedì ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 febbraio 2021) Date di Primavera NBC: giovedì senza comedy cone Law, Zoey’s Extraordinary Playlistla domenica con Good Girls NBC scuote il proprioprimaverile e non mancano le sorprese. Dopo aver annunciato l’arrivo dal 16 febbraio delle nuove comedy Young Rock e Kenan, con conseguente stop di Zoey’s Extraordinary Playlist (martedì 9 sarà l’ultimo episodio prima di sei settimane di pausa), e l’arrivo di New Amsterdam il prossimo 2 marzo, la rete del pavone continua a rinnovare e a sistemare le proprie serie. Fresca di nomination ai Golden Globe per Jane Levy Zoey’s Extraordinary Playlist tornerà in onda domenica 28 marzo alle 9 pm riprendendo lo slot che aveva lo scorso anno e confermando come probabilmente l’approdo al martedì ...

