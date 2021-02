Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Ringraziamo il presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che non voteremo un Governo tecnico guidato da Mario Draghi'. Lo scrive sulla sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Ringraziamo il presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che nonuntecnico guidato da Mario'. Lo scrive sulla sua ...

MediasetTgcom24 : Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne' #Draghi - fanpage : Per Paola Taverna senza compattezza intorno a Conte bisogna andare al voto anticipato #consultazioni - Agostin46872720 : @HuffPostItalia Il Presidente Mattarella ha ragione ed è corretto ma anche la Taverna ha le sue ragioni ! Non si pu… - Mormolok1 : RT @MediasetTgcom24: Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne' #Draghi - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne' #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Taverna Paola Taverna (M5S): 'Non sosterremo Draghi, voto unica strada'

...A scriverlo sulla sua pagina Facebook è la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, vice presidente del Senato. 'Il Movimento 5 Stelle - ha aggiunto la parlamentare romana - è stato al Governo ...

Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne'

... ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice M5s Paola Taverna, vicepresidente del Senato. 'Riteniamo che l'unica ...

Governo, Taverna (M5s): "Non voteremo Draghi, unica strada le urne" TGCOM Crisi di governo: la diretta tv dal Quirinale. Incontro Draghi-Mattarella

Roma, 3 febbraio 2021 - Nuovo crocevia per la crisi di governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato oggi al Quirinale Mario Draghi, dopo il fallimento delle trattative sul ma ...

Governo, Taverna (M5s): "Non voteremo Draghi, unica strada le urne"

"Ringraziamo il presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi". Lo scrive sulla sua pagi ...

...A scriverlo sulla sua pagina Facebook è la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola, vice presidente del Senato. 'Il Movimento 5 Stelle - ha aggiunto la parlamentare romana - è stato al...... ma ribadiamo che non voteremo untecnico guidato da Mario Draghi'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice M5s Paola, vicepresidente del Senato. 'Riteniamo che l'unica ...Roma, 3 febbraio 2021 - Nuovo crocevia per la crisi di governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato oggi al Quirinale Mario Draghi, dopo il fallimento delle trattative sul ma ..."Ringraziamo il presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi". Lo scrive sulla sua pagi ...