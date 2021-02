Governo Draghi, ecco i possibili ministri: da Cartabia a Capua, da Giovannini a Panetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si va verso un Governo Draghi, convocato da Mattarella. E’ già toto-ministri: Cartabia, Capua, Giovannini, Panetta in pole. Entra Cantone? ROMA – Saltato Fico, ora si punta a un Governo Draghi. Come annunciato dal Quirinale, oggi il presidente Mattarella darà l’incarico all’ex presidente della Bce. Governo Draghi, il toto-ministri E già circolano ovviamente rumors e indiscrezioni sulle caselle del nuovo esecutivo. Ci saranno molti tecnici, come previsto: il M5S ha già fatto sapere che non darà il proprio sostegno, sottolineando la necessità di un Governo politico. Mattarella chiede una squadra di alto profilo e in questo gruppo di lavoro potrebbe entrare ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si va verso un, convocato da Mattarella. E’ già toto-in pole. Entra Cantone? ROMA – Saltato Fico, ora si punta a un. Come annunciato dal Quirinale, oggi il presidente Mattarella darà l’incarico all’ex presidente della Bce., il toto-E già circolano ovviamente rumors e indiscrezioni sulle caselle del nuovo esecutivo. Ci saranno molti tecnici, come previsto: il M5S ha già fatto sapere che non darà il proprio sostegno, sottolineando la necessità di unpolitico. Mattarella chiede una squadra di alto profilo e in questo gruppo di lavoro potrebbe entrare ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Governo #Draghi, #Zingaretti: “Pronti al confronto”. #M5s: “Votiamo contro”. Soddisfazione da #ForzaItalia. #Salvini ch… - fotodifra : RT @francescocosta: La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, forse… -