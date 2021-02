Crisi di Governo, Italia Viva annuncia rottura su più temi: “Restano le distanze” (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessun accordo tra maggioranza e Italia Viva per risolvere la Crisi di Governo, Renzi annuncia la rottura su più temi tra cui sanità e scuola Si complica la Crisi di Governo, Italia Viva annuncia la rottura su più fronti. Roberto Fico ai tavoli ha trovato una maggioranza non molto diversa da quella che avevamo visto alle Camere gli scorsi giorni. Ora però Italia Viva complica la posta in gioco e sembra non cedere a un Conte ter. “La barzelletta che non si chiude sul verbale è, appunto, una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino -Lione e ovviamente sui ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessun accordo tra maggioranza eper risolvere ladi, Renzilasu piùtra cui sanità e scuola Si complica ladilasu più fronti. Roberto Fico ai tavoli ha trovato una maggioranza non molto diversa da quella che avevamo visto alle Camere gli scorsi giorni. Ora peròcomplica la posta in gioco e sembra non cedere a un Conte ter. “La barzelletta che non si chiude sul verbale è, appunto, una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino -Lione e ovviamente sui ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Affaritaliani : Crisi di governo: sui social Italia Viva diventa #Italiamorta - francescorey491 : RT @GiorgiaMeloni: La crisi occupazionale colpisce gli italiani, a farne le spese soprattutto lavoratori autonomi e giovani. Mentre la sini… - paola_MDS : RT @CarloCalenda: Non ho condiviso la scelta di dar vita al Governo, ma posso comprendere chi aveva un pensiero diverso. Ma ora tutti dovre… -