Ufficiale, Mbakogu torna in Italia: l’ex Palermo riparte dalla Serie B. I dettagli (Di domenica 31 gennaio 2021) La notizia era nell'aria, adesso è Ufficiale.Jerry Mbakogu è un nuovo giocatore del Cosenza. L'attaccante nigeriano con cittadinanza Italiana, dopo l'esperienza in Croazia con l'Osijek, ha deciso di tornare in Italia e di ripartire dalla Serie B. Nel dettaglio, il calciatore che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Palermo, ha firmato un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento. Di seguito, il comunicato diramato dal Cosenza sul proprio sito di riferimento."La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche Mbakogu. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) La notizia era nell'aria, adesso è.Jerryè un nuovo giocatore del Cosenza. L'attaccante nigeriano con cittadinanzana, dopo l'esperienza in Croazia con l'Osijek, ha deciso dire ine di ripartireB. Nelo, il calciatore che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del, ha firmato un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento. Di seguito, il comunicato diramato dal Cosenza sul proprio sito di riferimento."La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre ...

zazoomblog : Ufficiale Mbakogu torna in Italia: l’ex Palermo riparte dalla Serie B. I dettagli - #Ufficiale #Mbakogu #torna… - WiAnselmo : Ufficiale, Mbakogu torna in Italia: l'ex #Palermo riparte dalla #SerieB. I dettagli - Mediagol : Ufficiale, Mbakogu torna in Italia: l'ex #Palermo riparte dalla #SerieB. I dettagli - sportli26181512 : Cosenza, ufficiale: preso Mbakogu: L'attaccante arriva a titolo definitivo dall'Osijek: ha firmato fino al 30 giugn… - BombeDiVlad : ??? #UFFICIALE - #Mbakogu è un nuovo calciatore del #Cosenza ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -